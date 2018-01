Aggressione a pusher in zona Montfleury: giovane condannato a 2 anni



Aveva ricevuto banconote false come resto AOSTA. E' stato condannato a due anni e venti giorni di reclusione Achraf Laabid El Bagari, ventunenne a processo per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate relative a fatti avvenuti lo scorso 30 giugno ad Aosta. Secondo quanto ricostruito, tutto avrebbe avuto origine dalla vendita di hashish da parte di un ventenne che è poi rimasto vittima di aggressione in zona Montfleury. Il pusher avrebbe dato come resto a El Bagari e ad altri giovani delle banconote false e sarebbe stato per questo aggredito e derubato del giubbotto con cellulare e portafogli. Altri due ragazzi sono già stati condannati per lo stesso fatto. redazione