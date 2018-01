I dati della Procura di Aosta: nel 2017 reati in calo del 12,9%



Aumenta il numero di persone denunciate AOSTA. Diminuisce sensibilmente il numero di reati registrati in Valle d'Aosta: tra 2016 e 2017 il calo è stato del 12,9% a fronte di una riduzione a livello nazionale più contenuta, pari all'8%. Il dato è della Procura di Aosta. Lo scorso anno è aumentato il numero del 4,1% il numero di persone denunciate agli organi di polizia giudiziaria, con 1.116 denunciati in stato di libertà e 137 arrestati (+33%). La percentuale di reati di cui non è stato scoperto il colpevole è più alto rispetto alla media nazionale (33,9% contro il 27,17%). Tra gli altri dati snocciolati dal pm Eugenia Menichetti presentando il bilancio sociale emerge che il 77,1% delle persone deferite alla procura è di nazionalità italiana e che più di 4 reati su 10 sono commessi ad Aosta. M.C.