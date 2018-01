Aosta, auto si ribalta: 73enne illesa



Per estrarla dall'auto sono intervenuti i vigili del fuoco AOSTA. La sua auto si ribalta su un fianco lungo la strada per regione Consolata e lei, settantetreenne, ne esce illesa. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 ad Aosta. Per estrarre la donna dal veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco del Gruppo taglio. Una volta riemersa dalle lamiere, i soccorritori hanno constatato che non aveva bisogno di intervento sanitario. M.C.