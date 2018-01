Domenica impegnativa per l'elisoccorso



Soccorsi diversi sciatori nelle principali stazioni della Valle AOSTA. E' stata una domenica di intenso lavoro quella di ieri per gli equipaggi dell'elisoccorso che operano sul territorio valdostano. Undici le missioni effettuate nel corso della giornata, di cui quattro a Pila, tre a Gressoney per il recupero di sciatori impegnati nei fuoripista, altri due a La Thuile di cui uno per malore, e poi ancora uno a Cervinia ed uno a Chamois. Un intervento è stato compiuto anche a Courmayeur su segnalazione di uno freerider che ha riferito della presenza di uno sciatore infortunato nella zona di Dolonne e dei canaloni di Arp. Per circa due ore sono stati effettuati sorvoli senza che si trovasse traccia dell'infortunato. Negativo anche l'esito dei controlli delle squadre su sci composte da direttore delle piste, guide alpine del Sav e del Sagf. M.C.