Ancora controlli speciali della polizia ad Aosta e in bassa Valle



Identificate 220 persone e controllati 120 veicoli AOSTA. Non si fermano i controlli organizzati dalla questura di Aosta sul territorio regionale a potenziamento delle ordinarie misure predisposte sul territorio. Con il contributo delle diverse specialità della polizia e del reparto prevenzione crimine di Torino, durante la settimana che si è da poco conclusa sono state identificate 220 persone, di cui 28 straniere e 37 con precedenti penali, e controllati 120 veicoli e due esercizi pubblici. L'attività si è concentrata ad Aosta e nei comuni della Plaine e in bassa Valle. E.G.