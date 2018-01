Recuperato sciatore caduto in un crepaccio sul Monte Bianco



I soccorsi chiamati dal gruppo di sciatori con cui si trovava COURMAYEUR. Uno freerider caduto in un crepaccio è stato tratto in salvo dall'elisoccorso questa mattina sul massiccio del Monte Bianco. L'uomo si trovava insieme ad un gruppo di sciatori francesi quando è caduto in una spaccatura del ghiacciaio d'Entrèves a circa 3000 metri di quota. Sono stati gli amici a segnalare l'incidente. Estratto dal crepaccio in buone condizioni di salute, per lo sciatore non è stato necessario l'intervento sanitario. redazione