Freerider bloccati in un canalone recuperati in piena notte in Val Veny



Erano rimasti bloccati in un canalone. Operazione di salvataggio conclusa alle 2.30 COURMAYEUR. Due freerider rimasti bloccati in un canalone a Courmayeur sono stati portati in salvo dalle guide alpine del Sav e del Sagf al termine di una lunga operazione di recupero portata a termine in piena notte. La coppia, un uomo e una donna stranieri, ieri pomeriggio si è trovata in difficoltà lungo un canalone del Piano della Gabba, in Val Veny. I soccorritori hanno raggiunto la zona utilizzando prima la funivia e successivamente si sono avvicinati con il gatto delle nevi. Una volta individuati gli sciatori, le guide si sono calati con le corde fino a raggiungerli e li hanno aiutati a superare alcuni salti di roccia calandoli sempre con le corde. Più a valle, dopo una sciata al buio e sulla neve congelata, entrambi sono stati recuperati da un gatto delle nevi e riportati a Courmayeur. Il tutto si è concluso intorno alle 2.30. La disavventura non ha avuto conseguenze negative: entrambi stanno bene e non hanno avuto necessità di soccorso medico. Marco Camilli