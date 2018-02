Nove denunce per borseggi e furti alla Fiera di Sant'Orso



266 gli interventi delle forze di polizia nel corso dell'evento aostano AOSTA. Sono stati 266 gli interventi effettuati dalla polizia di Aosta nel corso della 1018a Fiera di Sant'Orso, il 30 e 31 gennaio scorsi. Nella gran parte dei casi gli interventi sono stati richiesti per problematiche legate all'evento, ma ci sono state anche undici segnalazioni per persone smarrite, tra cui dieci giovani e un'anziana, tutte successivamente ritrovate. Nove le denunce per borseggi e furti subiti durante l'evento. La Fiera, aggiunge la Questura, «ha richiamato circa 127.000 visitatori, senza significative turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica». Per garantirne lo svolgimento in tutta sicurezza è stato impiegato tutto il personale di tutte le forze di polizia della Regione al quale si è aggiunto personale specializzato dei Reparti Speciali del Piemonte, per un totale di circa 250 persone. M.C.