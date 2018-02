Gressoney, bimbo ricoverato in ospedale dopo caduta sugli sci



A Courmayeur uno sciatore di 61 anni si scontra con un ostacolo in pista AOSTA. Uno sciatore di 61 anni è stato ricoverato oggi all'ospedale di Aosta a seguito di un incidente sulle piste da sci di Courmayeur. L'uomo, un turista milanese, ha impattato contro un ostacolo fisso in pista e ha riportato un trauma cranico. E' stato portato a valle dall'elisoccorso e ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria in prognosi riservata. L'elisoccorso è intervenuto oggi anche a Gressoney per un bambino milanese di 5 anni caduto sugli sci, trasferito poi all'ospedale Molinette di Torino (non Regina Margherita come scritto in precedenza), e per recuperare a Cogne un ghiacciatore francese di 37 anni che ha riportato un trauma cranico. E.G.