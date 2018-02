Chiesa valdostana in lutto: è morto padre Reveillard dei Cappuccini di Châtillon



I funerali saranno celebrati il 7 febbraio CHATILLON. Saranno celebrati il 7 febbraio nella chiesa parrocchiale di Châtillon i funerali di padre Roch Revillard, classe 1927, appartenente alla congregazione dei Cappuccini. Il religioso, nato a Saint-Julien (Haute Savoie), è deceduto ieri mattina all'ospedale Beauregard dove era ricoverato da qualche giorno. Père Roch (al secolo Pierre-François) era in Valle d'Aosta dal 1960, sempre presso il convento dei Padri Cappuccini di Châtillon, ed è stato anche confessore del clero. «Anche nella nostra Valle ha continuato il suo ministero con semplicità e fedeltà, sempre generosamente attento a tutti i poveri», ricorda la Diocesi. Domani sera, alle 20.30, nella chiesa del convento sarà recitato il rosario in suo suffragio. redazione