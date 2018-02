Scalatore cade da cascata di ghiaccio: concluso il recupero



Intervento a Cogne dell'elisoccorso COGNE. L'elisoccorso sta intervendo questa mattina a Cogne per recuperare un uomo caduto da una cascata di ghiaccio a Lillaz. L'infortunato, probabilmente di nazionalità francese, era primo di una cordata ed è precipitato da un'altezza di circa dieci metri. Sul posto sono arrivate le guide alpine e il medico per soccorrere il ferito e trasferirlo al pronto soccorso di Aosta, dove le sue condizioni saranno valutate. Aggiornamento

La missione di recupero, resa difficile dalle condizioni meteo e dalla scarsa visibilità, ha avuto successo. Le guide alpine e il medico hanno raggiunto l'uomo caduto quasi alla base della cascata e lo hanno trasferito al pronto soccorso. Ora è in fase diagnostica. redazione