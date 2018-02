Bimbo cade da seggiovia a La Thuile



Ricoverato in chirurgia d'urgenza, prognosi di 15 giorni AOSTA. Guarirà in quindici giorni il bambino di 5 anni caduto ieri da una seggiovia a La Thuile. Il bimbo, residente a Milano, ha fatto un volo di circa sette/nove metri. E' portato in prima battuta al centro traumatologico della località sciistica e successivamente trasferito in elicottero al pronto soccorso di Aosta. Qui i medici hanno deciso il ricovero in chirurgia d'urgenza. Durante tutta la giornata di domenica l'elisoccorso ha compiuto una decina di interventi in diversi comprensori sciistici di tutta la Valle d'Aosta, tra cui Pila, Valtournenche, Chamois e Torognon. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. E.G.