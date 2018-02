Soffiate sui controlli dell'Usl in un punto vendita di Brusson: assolti



Secondo il giudice "il fatto non sussiste" AOSTA. Sono stati assolti il dipendente dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta e l'ex titolare del Carrefour express di Brusson a processo per delle presunte "soffiate" sui controlli sanitari. Luigi Pignatelli, 46 anni, all'epoca ispettore sanitario e Armando Berardi, 57 anni, sono stati scagionati perché il fatto non sussiste dal giudice per le udienze preliminari Colazingari. Le accuse erano di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e, per Pignatelli, anche di abuso d'ufficio. L'imprenditore era sospettato inoltre di reati alimentari per aver tenuto nel punto vendita dei prodotti scaduti o con date di scadenza alterate ed è stato condannato a tre mesi (pena sospesa). redazione