Prometteva lavoro agli stranieri in cambio di soldi: condannata



Salernitana a processo ad Aosta dovrà scontare 14 mesi AOSTA. E' stata condannata a 14 mesi Federica Ieromazzo, di Salerno, a processo ad Aosta con l'accusa di aver ricevuto soldi promettendo a cittadini extracomunitari lavori e residente fittizie per ottenere il permesso di soggiorno e spacciandosi per avvocato. La donna, attualmente già in carcere, è stata condannata per millantato credito ma non per truffa. Il giudice Tornatore ha infatti stabilito il non luogo a procedere per i presunti raggiri e per i reati ad essi collegati. Il pm aveva chiesto una condanna a 8 anni e 4 mesi. redazione