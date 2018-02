Viérin e Farcoz rendent hommage à Raymond Vautherin



Poète, écrivain et linguiste disparu à l'âge de 82 ans AOSTE. Le président de la Région et le président du Conseil de la Vallée, en leur nom personnel, du Gouvernement et de l'Assemblée législative, rendent hommage à Raymond Vautherin, disparu dimanche 11 février à l'âge de 82 ans. Les présidents Laurent Viérin et Joël Farcoz, en exprimant leurs condoléances émues à la famille, soulignent que Raymond Vautherin a été l'une des personnalités phares de la culture valdôtaine, en se distinguant notamment pour son dévouement et son engagement en faveur du francoprovençal. Poète, écrivain et linguiste, il a consacré sa vie à approfondir et à répandre la connaissance du patois, qu'il considérait l'élément fondant de notre identité et de notre patrimoine culturel, mais qu'il regardait d'un œil toujours projeté au futur. Avec sa disparition, concluent les deux Présidents, la Vallée d'Aoste perd un homme qui incarnait l'authentique esprit valdôtain. redaction