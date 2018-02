Incidenti stradali, due donne investite a Gressoney e Aosta



Ferite una sessantenne e una trentaseienne AOSTA. Due pedoni sono rimasti feriti in due distinti incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore. Nel primo caso a Gressoney-Saint-Jean un'auto ha investito intorno alle 11.30 una residente di 60 anni che è stata soccorsa in elicottero. Nel secondo incidente, avvenuto circa un'ora dopo nel capoluogo, è stata travolta una aostana di 36 anni in viale della Pace. M.C.