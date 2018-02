Furgone si ribalta in autostrada, due feriti a La Salle



Il veicolo si è ribaltato AOSTA. Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada Aosta - Monte Bianco. Entrambi viaggiavano su un furgone adibito al trasporto merci che viaggiava in direzione Nord e che si è ribaltato all'altezza del comune di La Salle, nei pressi della galleria Villeret Nord. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso di Aosta per le cure del caso e l'autostrada è stata chiusa al traffico con uscita obbligatorio al casello Aosta Ovest. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. M.C.