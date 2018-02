Incidente stradale ad Arvier: un morto e due feriti



Nel frontale è deceduto un trentottenne di Morgex, Diego Bonvento

ARVIER. Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente frontale tra due automobili avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, sulla strada statale 26. Nello scontro ha perso la vita Diego Bonvento, 38 anni, di Morgex, che guidava l'Alfa Romeo finita contro una Volkswagen Passat all'altezza della galleria di Ariver. I due occupanti della seconda auto hanno riportato alcune ferite ma non sono gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità dello scontro mortale. M.C.