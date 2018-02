Cogne, segnalata colata di detriti dalle cascate ghiacciate di Lillaz



Intervento dell'elicottero per verificare la presenza di feriti COGNE. Intervento dell'elicottero della protezione civile oggi alla cascata di ghiaccio Cold Couloir di Lillaz (Cogne) per cercare dei ghiacciatori che potevano essersi infortunati. Ai soccorsi era infatti arrivata la segnalazione di una colata di ghiaccio e detriti dalla parte alta della cascata. Grazie al sorvolo è stato accertato che l'evento non aveva coinvolto persone. M.C.