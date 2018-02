Bambino di 9 anni investito da un'auto a Gressoney



E' stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta AOSTA. Un bambino milanese di nove anni è stato investito da un'auto nel primo pomeriggio di oggi a Gressoney-La-Trinité. L'incidente è avvenuto nel piazzale di Staffal vicino alla partenza degli impianto di risalita e l'uomo che lo ha travolto, che lavora in zona, si è subito fermato per prestare soccorso. Il bambino è stato trasportato in ambulanza ed elicottero all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato con diversi traumi. Si trova in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri. Marco Camilli