Sorpreso con hashish in casa: dai domiciliari finisce in carcere



Arrestato un ventiseienne di Aosta AOSTA. Nascondeva in casa dell'hashish nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare. Alex Alliod, ventiseienne di Aosta, è stato arrestato lo scorso 14 febbraio dai carabinieri della stazione di Aosta. Durante alcuni controlli sui soggetti sottoposti a misure i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del giovane e trovato 25 ovuli preconfezionati di hashish per un totale circa 300 grammi. Il ventiseienne è stato portato in carcere a Brissogne in attesa dell'udienza di convalida. redazione