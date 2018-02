Disturba clienti del bar e aggredisce i carabinieri: arrestato



Ai domiciliari per violenza, minaccia e resistenza AOSTA. Si è concluso con l'arresto il sabato sera di un giovane di 23 anni, Mattia Lombardi, che sotto l'effetto degli alcolici ha aggredito i carabinieri e danneggiato la loro l'auto di servizio. Prima di finire in manette il ventitreenne era stato allontanato da un locale di Aosta perché disturbava gli altri avventori. All'arrivo dell'Arma il giovane ha dato in escandescenza aggredendo i carabinieri intenti ad identificarlo. Una volta arrestato e fatto salire in auto, ha distrutto l'abitacolo del veicolo. E' finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E.G.