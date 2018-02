Due veicoli in fiamme nella notte a Quart e Aosta



Bruciati un fugone e un'auto. Indagano i carabinieri AOSTA. Un furgone è stato danneggiato da un incendio divampato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, al quartiere Cogne di Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Bianco per estinguere il rogo. Circa quattro ore dopo dopo a Quart, Villefranche, è andata in fiamme anche un'automobile di proprietà di una donna parcheggiata in via Roma. I carabinieri si occupano delle indagini. Non è escluso che gli episodi abbiano origine dolosa. M.C.