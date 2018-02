Anziano rapinato in casa a Nus



I carabinieri sono sulle tracce di tre malviventi AOSTA. Rapina in villa ieri sera a Nus, dove un anziano di 71 anni è stato derubato da un gruppo di malviventi. I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 21 in una villa di località Rovarey situata in posizione isolata. Il 71enne è stato immobilizzato da tre uomini che, con il volto coperto, gli hanno intimato di dire dov'erano nascosti soldi e gioielli. I tre sono poi fuggiti: sulle loro tracce ci sono i carabinieri di Nus e del Nor di Saint-Vincent. Il bottino è composto soprattutto da gioielli e il valore è ancora da quantificare. M.C.