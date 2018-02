Badante e tuttofare arrestati per furti in appartamento



La donna e il suo compagno ai domiciliari per cinque episodi ad Aosta, Quart e Nus AOSTA. Una coppia dedita ai furti in appartamento è stata arrestata dalla polizia. Lei, Margherita Ricci, di 32 anni, lavorava come collaboratrice domestica o come badante mentre il compagno, Anton Ndreka di 40 anni, effettuava lavoretti in casa. Grazie a questi impieghi sfruttavano la relazione di fiducia instaurata con i datori di lavoro e prendevano facilmente informazioni sulle abitudini della famiglia. Informazioni che, secondo l'accusa, venivano poi usate per rubare nelle abitazioni. I due sono stati arrestati dalla polizia con ordinanza del gip di Aosta e messi ai domiciliari a Nus. Sono sospettati di cinque furti denunciati ad Aosta, Quart e Nus. «Non sono episodi isolati ma fatti ripetuti con una certa cadenza», ha spiegato il commissario capo Eleonora Cognigni. M.C.