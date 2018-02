Contromano in autostrada: fermato dalla polstrada sulla Aosta-Courmayeur



Patente ritirata ad un trentenne residente fuori Valle AOSTA. La polizia stradale di Aosta ha fermato nei giorni scorsi un automobilista che procedeva contromano lungo l'autostrada per Courmayeur. Per l'uomo, un trentenne residente fuori Valle, è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la successiva revoca ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Dovrà anche pagare una sanzione da un minimo di 2.000 ad un massimo di 8.000 euro. redazione