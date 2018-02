Tenta di disfarsi della droga ma i finanzieri lo arrestano



Fermato ad Aosta un 23enne del Gambia già arrestato quattro giorni fa a Milano AOSTA. Circa 146 grammi di infiorescenze di marijuana sono stati sequestrati ieri era dalla guardia di finanza durante un controllo alla stazione ferroviaria di Aosta. L'involucro che li conteneva era stato gettato in un cestino dei rifiuti da un giovane subito dopo aver notato la pattuglia e i cani antidroga. L'individuo in questione, prontamente fermato per accertamenti, è un 23enne del Gambia con precedenti legati proprio agli stupefacenti e con il permesso di soggiorno scaduto. Appena quattro giorni fa era stato arrestato a Milano per lo stesso tipo di reato e nei suoi confronti pendevano anche due provvedimenti di carcerazione. Indosso aveva anhe 3 grammi di marijuana. Vista la situazione (lo stato di clandestinità e i precedenti specifici) il 23enne è stato arrestato dai finanzieri. Marco Camilli