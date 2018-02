54enne arrestato per scippo



L'uomo è stato individuato dalla Squadra mobile di Aosta AOSTA. Un uomo di 54 anni senza fissa dimora, S.D., è stato arrestato questa mattina su provvedimento di custodia cautelare per aver scippato la borsa ad un'anziana. Il fatto è avvenuto ad Aosta alla fine del mese scorso. L'uomo, ora in carcere, ha precedenti per reati contro il patrimonio. E' accusato dello scippo con l'aggravante, spiega la Questura, di aver "commesso il fatto profittando di circostanze di tempo, luogo e persona atte ad ostacolare la privata difesa". Le indagini sono state portate a termine dalla Squadra mobile. redazione