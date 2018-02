Inchiesta Longarini, l'ex procuratore non compare davanti ai pm



Nei prossimi giorni entrerà in servizio a Imperia come giudice AOSTA. Ha scelto di non comparire in procura a Milano l'ex procuratore capo facente funzione di Aosta Pasquale Longarini, indagato nell'ambito dell'indagine per induzione indebita a dare o promettere utilità e favoreggiamento. L'ex pm era invitato a presentarsi in procura prima della chiusura delle indagini, ma probabilmente la difesa ha preferito attendere la fine dell'inchiesta e avere così accesso agli atti elaborati dagli inquirenti milanesi. Longarini la prossima settimana prenderà servizio a Imperia come giudice come deciso dal Consiglio superiore della magistratura. redazione