26enne di Aosta arrestato per rapina impropria ai danni dell'ex



Il giovane marocchino è accusato anche di lesioni AOSTA. Un ventiseienne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile per rapina impropria e lesioni ai danni dell'ex fidanzata. Il giovane, residente ad Aosta, è accusato di aver aggredito la ragazza all'interno dell'auto portandole via il tablet e provocandole lievi escoriazioni alle mani e al volto (guaribili in 5 giorni). Oggi il gip, su richiesta della procura, ha convalidato il fermo del ventiseienne che dovrà presentarsi ogni giorno in caserma e rispettare il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata. «Il nome dell'arrestato - riferiscono i carabinieri - non viene fornito per non far individuare la vittima del reato». Marco Camilli