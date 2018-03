A processo per prostituzione ex titolare di centro massaggi di Châtillon



Trentaseienne cinese accusata di favoreggiamento e sfruttamento AOSTA. Sarà processata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la ex titolare di un centro massaggi di Châtillon, il "Nuova Vita". La donna, Wu Bihong, 36enne cinese, fu arrestata a giugno 2016 dai carabinieri della locale compagnia perché sospettata di gestire una vera e propria casa chiusa con ragazze cinesi mascherata da centro massaggi. Secondo le indagini dei militari i clienti, in media quattro o cinque uomini al giorno, potevano scegliere tra diverse prestazioni sessuali pagando dai 30 ai 100 euro. Il processo per Wu Bihong inizierà a giugno. Marco Camilli