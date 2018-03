Courmayeur, incendio in un bar-ristorante a Plan Checrouit



Due persone al pronto soccorso per intossicazione COURMAYEUR. Un incendio è divampato questa notte in un bar-ristorante di Courmayeur, lo chalet "La Cometa". Il locale si trova a Plan Checrouit. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 23 e, giunti sul posto con la funivia, hanno lavorato per tutta la notte, fino alle 5.50 di stamane, per spegnere le fiamme. L'intervento è proseguito anche nelle ore successive per completare le operazioni di bonifica e svolgere tutti i rilievi necessari a individuare le cause del rogo. L'incendio ha interessato buona parte dell'evento. Due persone, un uomo e una donna di 41 anni, sono stati portate al pronto soccorso con un'intossicazione da fumi. Sono state visitate e poi dimesse. E.G.

(foto da chaletlacometa.com)