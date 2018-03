Sciatore travolto da valanga a Gressoney



L'uomo non sembra in gravi condizioni AOSTA. Uno sciatore di 32 anni è stato travolto da una valanga caduta nel pomeriggio di oggi a Gressoney. L'uomo, residente in Valle d'Aosta, è stato recuperato dalle guide alpine sotto il Col Ranzola, a quota 2000 metri di circa, dopo che i pisteurs secouristes hanno visto l'accaduto e dato l'allarme. Il trentaduenne è stato portato al pronto soccorso di Aosta dove i medici lo stanno visitando. Ad una prima valutazione le sue condizioni non sembrano gravi. M.C.