Incidente stradale sulla SS 26: ferito un automobilista



Tamponamento tra due veicoli di fronte alla caserma dei vigili del fuoco di Aosta AOSTA. Un valdostano di 42 anni, S.P., è rimasto ferito in un tamponamento avvenuto questa mattina sulla strada statale 26 al confine tra Aosta e Saint-Christophe. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio semaforico di fronte alla caserma dei vigili del fuoco (foto). Stando a quanto ricostruito dalla polstrada, il 42enne ha tamponato il minivan che lo precedeva e che stava rallentando all'arrivo al semaforo. L'uomo alla guida del mezzo tamponato, M.V. di 52 anni, non ha riportato ferite ed è risultato negativo al test sull'alcol. L'altro automobilista è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. «Sono in corso anche gli accertamenti sanitari finalizzati all’accertamento dell'eventuale assunzione di sostanze alcoliche», riferisce la questura di Aosta. M.C.