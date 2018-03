Minore si allontana da comunità: rintracciato dalla polizia mentre fa autostop



Il giovane si è sentito male ed è stato portato al pronto soccorso di Aosta AOSTA. Si allontana dalla comunità di cui era ospite e viene ritrovato per caso da una Volante della polizia di Aosta. E' accaduto nella notte ad un minorenne notato dagli agenti fare autostop in piena notte. Gli agenti si sono fermati per controllare cosa stesse accadendo e hanno così scoperto che il minore aveva abbandonato la comunità che lo ospitava ed era stato segnalato tra le persone da rintracciare. Durante il controllo il ragazzo si è sentito male ed è stato accompagnato al pronto soccorso. Intanto i genitori e il personale della comunità sono stati informati dell'accaduto. M.C.