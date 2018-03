Insediato il nuovo presidente del Tribunale di Aosta



Eugenio Gramola è in servizio ad Aosta dal 1989 AOSTA. Il nuovo presidente del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, si è insediato ufficialmente oggi. Alla cerimonia, nell'aula del terzo piano di palazzo di giustizia, si è svolta davanti al tribunale in composizione collegiale e alla presenza anche del procuratore di Aosta, Paolo Fortuna, e del presidente reggente della Corte d'appello di Torino. Gramola (nella foto al centro in giacca marrone) è in servizio ad Aosta dal 1989 ed era stato nominato lo scorso 22 novembre dal Csm. Succede a Massimo Scuffi. redazione