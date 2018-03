Maltratta i genitori, aostano patteggia



Il giovane, tossicodipendente, era stato arrestato a novembre AOSTA. Era stato arrestato lo scorso novembre con l'accusa di aver minacciato i genitori ed essersi allontanato con la loro auto chiedendo in seguito dei soldi per restituire la vettura e presendandosi di notte a casa loro dopo l'ennesimo rifiuto. Il giovane, un ventunenne di Aosta con dipendenza dagli stupefacenti, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione davanti al giudice monocratico Tornatore. Attualmente è affidato ad una comunità. Le accuse a suo carico sono state modificate dal pm Ceccanti dopo la testimonianza del padre in aula. M.C.