In corso le ricerche di un 25enne scomparso a Quart



L'ultima volta è stato visto dalla nonna AOSTA. Il piano regionale di ricerca delle persone scomparse è stato attivato per un aostano di venticinque anni di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di ieri. Il giovane, che si sarebbe spostato a piedi, si trovava dalla nonna che abita al Villair di Quart. Proprio in quella zona si stanno concentrando le ricerche che coinvolgono protezione civile, vigili del fuoco, unità cinofile, carabinieri e corpo forestale. redazione