79enne ferito in un incidente stradale a Saint-Vincent



La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine SAINT-PIERRE. Un uomo di 79 anni è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 26 a Saint-Vincent. L'uomo, residente in Valle, guidava un motociclo quando è caduto. Secondo una prima ricostruzione nell'incidente sarebbe coinvolto anche un furgone, ma l'esatta dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine. Aggiornamento

L'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del furgone coinvolto nell'incidente. M.C.