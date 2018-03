Estorce denaro a clienti: escort a processo ad Aosta



La donna è evasa e risulta irreperibile AOSTA. Una escort marocchina di quarantanove anni sarà processata ad Aosta a fine giugno per presunte estorsioni avvenute tra ottobre e novembre 2016. Secondo l'accusa, in almeno quindici occasioni la donna avrebbe minacciato i clienti con cui aveva rapporti sessuali chiudendoli in casa o appropriandosi delle chiavi dell'auto per farsi consegnare somme che potevano raggiungere i 500 euro. Concedendo il rinvio a giudizio il gup Colazingari ha accolto la richiesta del pm Introvigne. Arrestata dai carabinieri a Genova lo scorso maggio e sottoposta ai domiciliari, Dounia Lalami è nel frattempo evasa e risulta irreperibile. M.C.