Scuolabus tamponato sulla statale 26 a Sarre



L'incidente all'altezza del supermercato Conad. Nessun ferito AOSTA. Uno scuolabus che trasportava una scolaresca è stato tamponato da un'automobile questa mattina sulla strada statale 26 a Sarre. L'incidente si è verificato all'altezza del supermercato Conad e ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni. Nessuno degli studenti è rimasto ferito e anche la donna al volante dell'auto, una Hyundai, non ha subito ferite. Secondo quanto riferito dall'agente della polizia locale che guidava lo scuolabus, all'origine dello scontro ci sarebbe una vettura della polizia che si è immessa in strada uscendo dal parcheggio del supermercato. Il veicolo ha svoltato verso sinistra, in direzione Sarre, e l'auto che sopraggiungeva sulla corsia opposta per evitarlo ha frenato bruscamente. Lo scuolabus ha a sua volta inchiodato e lo stesso ha fatto l'auto che lo seguiva che però non è riuscita a evitare l'impatto contro il pulmino. In quel tratto di statale in passato si sono verificati numerosi incidenti stradali, anche mortali. Dall'installazione dei dissuasori di velocità non c'erano più stati scontri gravi, ma quello di oggi conferma ancora una volta la pericolosità di quel tratto di SS26 in particolare in corrispondenza dell'incrocio che conduce al parcheggio del supermercato. «Questo incrocio prima o poi ci farà piangere», ha commentato il conducente dello scuolabus. {lightgallery type=local path=images/gallerie/2018/Tamponamento-pulmino_16mar18 previewWidth=120}-{/lightgallery} Marco Camilli