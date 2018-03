Picchia la moglie e minaccia i figli: allontanato da casa



La donna ha denunciato le violenze alla polizia di Aosta AOSTA. La polizia di Aosta ha eseguito ieri un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo per maltrattamenti. Il soggetto, un cittadino italiano ossessionato dalla gelosia, è accusato di aver picchiato la moglie in più occasioni e di aver maltrattato e minacciato anche i figli. Preoccupata per l'incolumità di questi ultimi, la donna si è decisa a chiedere aiuto alla polizia. «Dopo avere denunciato i fatti - riferisce la questura aostana -, è stata assicurata l’incolumità della donna e le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di raccogliere gli elementi di prova che hanno portato all’adozione della misura cautelare». redazione