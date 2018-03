Aosta, si finge tecnico del gas per truffare un'anziana



E' scappato quando la donna ha chiamato il figlio AOSTA. Si è finto un tecnico del gas e ha bussato alla porta di un'anziana di Aosta dicendole che doveva entrare in casa per fare dei controlli per la presenza di fumo. Per essere più convincente ha anche portato con sé un fumogeno posizionato nel locale caldaie del condominio in cui la donna abita, in via Festaz. L'uomo è in realtà un truffatore in cerca di denaro e gioielli che si è dato alla fuga quando l'anziana, allarmata, ha chiamato il figlio. Sul posto sono intervenuti in poco tempo anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che sono ora alla ricerca del malfattore fuggitivo. M.C.