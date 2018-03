Sarre, automobilista ferito in incidente stradale autonomo



Un giovane ha perso il controllo del veicolo finendo contro il cancello di un'abitazione SARRE. Un giovane automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23 a Sarre, all'altezza di frazione Arensod, lungo la strada panoramica. Per cause ora al vaglio dei carabinieri il guidatore ha perso il controllo dell'automobile, una Fiat Stilo, e ha urtato il cancello di una abitazione riportando ferite che ad una prima valutazione non sono sembrate gravi. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza e i vigili del fuoco. redazione