Autostrasportatore indiano denunciato per documenti falsi al Monte Bianco



L'uomo è incappato nei controlli della polizia stradale COURMAYEUR. Un cittadino indiano è stato denunciato nei giorni scorsi dalla polizia stradale dopo aver mostrato dei documenti falsi durante un controllo ad un autocarro al piazzale del traforo del Monte Bianco. L'uomo ha mostrato una patente di guida rumena intestata ad un altro soggetto e una carta di qualificazione del conducente (obbligatoria per i professionisti) non in regola. La mancanza sui documenti esibiti di alcuni elementi di sicurezza ha insospettito gli agenti i quali, anche grazie alla consulenza del personale specializzato della polizia di frontiera, ne hanno accertato la falsità. M.C.