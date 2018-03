Resti umani trovati ad Aosta: si tratta di Ugolin



Il test del dna conferma che il corpo è del fotografo aostano scomparso quattro anni fa AOSTA. Sono di Giampiero Ugolin i resti umani trovati lo scorso gennaio in regione Saumont, ad Aosta. Lo hanno confermato i risultati degli esami sul dna richiesto dagli inquirenti per identificare il corpo. L'ipotesi che si trattasse del fotografo e pensionato aostano, classe 1949, era circolata sin dall'inizio. Accanto ai resti era stata rinvenuta infatti una pistola intestata all'uomo scomparso quattro anni fa dopo aver detto a tutti di voler fare un viaggio in India. La causa più probabile di morte è il suicidio anche se per i carabinieri tutte le piste rimangono ancora aperte. redazione