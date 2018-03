Sette persone arrestate nel week end al Traforo del Monte Bianco



Sei di loro sono passisti tunisini ed egiziani COURMAYEUR. E' di sei passeurs arrestati il bilancio dei controlli compiuti nel fine settimana dalla polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco. Gli arrestati (quattro tunisini e due egiziani di età compresa tra i 25 e i 39 anni) stavano trasportando in Francia quattordici stranieri di varie nazionalità, arrivati da Africa e Asia, tra cui cinque minori non accompagnati che sono stati affidati a strutture di accoglienza. In tutto la polizia ha controllato 132 persone, 20 veicoli e 65 cittadini stranieri. Tra questi ultimi anche un ventisettenne del Mali su cui pendeva un ordine di cattura emesso dalla procura di Genova per una pena residua di 8 giorni e 7 mesi per stupefacenti, che è stato arrestato, e una ventiquattrenne della Costa d'Avorio che ha mostrato una carta d'identità francese intestata ad un'altra persona ed è stata di conseguenza denunciata. M.C.