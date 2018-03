Urta scooter e scappa: denunciato sospetto pirata della strada



Un 60enne denunciato per omissione di soccorso dopo l'incidente stradale di Saint-Vincent SAINT-VINCENT. Un sessantenne residente in bassa Valle è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga dopo un incidente stradale. L'uomo è sospettato di essere il pirata dalla strada che lo scorso 14 marzo a Saint-Vincent con un furgone ha urtato uno scooter ed è scappato senza prestare soccorso all'uomo di 79 anni in sella al ciclomotore. L'anziano è rimasto gravemente ferito nell'incidente ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Il presunto responsabile è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Saint-Vincent /Châtillon grazie alle testimonianze raccolte ed agli accertamenti compiuti su tutti i veicoli in transito, confrontando i percorsi e gli orari compatibili e analizzando le riprese dalle telecamere di videosorveglianza di vari comuni. Il suo furgone è stato sequestrato e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata. redazione