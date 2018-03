Morto in Uganda il diacono Giorgio Giampietro



Sarà sepolto in Africa - a Saint-Vincent messa in suffragio SAINT-VINCENT. La Diocesi di Aosta ha dato l'annuncio della morte del diacono Giorgio Giampietro, 83 anni, nato a Torino e ordinato nel 1982 da mons. Ovidio Lari dopo essersi stabilito a Saint-Vincent. Il religioso ha fondato lo scorso anno l'associazione Aiutiamo Haven Children’s Foundation a Nyapea onlus ed è morto in Uganda dove ha sede la missione che curava. Venerdì 23 marzo alle ore 14.30 sarà celebrata la Santa Messa in suo suffragio nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, presieduta da mons. Vescovo. La salma del diacono riposerà nel Paese africano, come da sue volontà. redazione