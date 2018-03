Due colombiani ricercati per furto arrestati al Monte Bianco



Fermati per un controllo dalla polizia di frontiera COURMAYEUR. Due cittadini colombiani, lui di 30 e lei di 27 anni, sono stati arrestati ieri al traforo del Monte Bianco. Controllati dagli agenti della polizia di frontiera su un autobus in ingresso in Italia, è emerso che i due erano ricercati per furto aggravato. Il trentenne ha sulle spalle un mandato di arresto europeo emesso in Spagna mentre la giovane ha un ordine di esecuzione cautelare in carcere emesso dal tribunale di Udine. Sono stati quindi arrestati e messi a disposizione delle autorità competenti. M.C.